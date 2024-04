Reißt den Klotz nieder – und baut einen Park!

Masseverwalter will Verkauf vor Winter

Clemens Richter ist seinerseits optimistisch, dass er sich nicht mehr allzu lange mit der „Lamarruine“ in der Mariahilfer Straße herumschlagen muss. Der Masseveralter des Kaufhaus-Konkurses – der wird separat von anderen Benko-Pleiten verhandelt – berichtet von reichlich Interessenten an dem verwaisten Rohbau: „Es geht was weiter.“ Zwar dürfe man sich nicht erhoffen, dass er „das innerhalb einer Woche verkauft“, doch Richter will „mit der Sache nicht ungelöst über den Winter gehen“.