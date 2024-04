Das dunkelste Kapitel der Kremser Stadtgeschichte

Historische Fakten und persönliche Erlebnisse werden in dem neu eröffneten Themenweg in der Stadt Krems dargestellt – wie jenes Leben der jüdischen Familie Neuner, die in der Schwedengasse ein Wäschegeschäft betrieb.

(Bild: Krone KREATIV, museumkrems, Fotosammlung, Attila Molnar)