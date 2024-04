Darum machte Schüler (16) „Hitliste“ von Mädchen

„Eklat an Schule: Beliebtheits-Ranking von 223 Schülerinnen empört“ titelte die „Krone“ am 3. März: Ein „Scherzbold“ hatte sich die Bilder und Namen aller Oberstufen-Mädchen des Europagymnasiums Auhof in Linz beschafft und damit ein Beliebtheits-Ranking im Internet erstellt.