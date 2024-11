Gehts jetzt den Würstelständen an den Kragen?

Baustein zwei: Volksgarten

Viele Menschen gelangen vom Bahnhof kommend über den Volksgarten in die Innenstadt. Allerdings wird der Blick in die Stadt durch die Wegeführung im Park sowie die Platzierung der öffentlichen WC-Anlage und Werbetafeln an der Nordseite stark eingeschränkt. Eine gestalterische Öffnung an der Ecke Landstraße/Goethestraße und ein hochwertiges Angebot an Sitzmöglichkeiten könnten eine großzügige und einladende Eingangssituation an der südlichen Landstraße schaffen. Bei einer möglichen zukünftigen Neugestaltung des Volksgartens wird empfohlen, die zentrale Wegeführung unter Berücksichtigung der Blickbeziehungen zu überarbeiten und die öffentliche WC-Anlage in den südlichen Teil des Parks zu verlegen.