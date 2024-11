Rocker wollte Falschgeld unter die Leute bringen

„Sammlung“ für NS-Museum

er Mann soll seit dem Jahr 2015 mit seinem Mobiltelefon Bilder und Videos über einen Messenger-Dienst verbreitet haben, „die den Nationalsozialismus und dessen Ziele verherrlichen, als zeitgemäß darstellen und dessen Gräueltaten verharmlosen“, wie es in einer Presseaussendung der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis heißt. Er habe außerdem eine Vielzahl an nationalsozialistischen Devotionalien gesammelt und besessen und wollte diese in einem „NS-Museum in Zwettl in Niederösterreich zur Schau stellen“. Zusätzlich muss er sich wegen des Besitzes von falschen Euro-Banknoten verantworten – es wird vermutet, dass er diese auch als „echte“ für Zahlungsverkehr nutzen wollte.