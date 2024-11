Kirche verbietet Karriere! BW-Linz-Profi hört auf

Wie der „Blick“ erfahren haben will, hängt Silvan Wallner mit gerade einmal 22 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel. Grund für diese Entscheidung soll allerdings weder eine Verletzung noch mangelndes Interesse am Sport sein. Sein Glaube verbiete dem Blau-Weiß-Linz-Profi das Kicken, heißt es in einem etwaigen Bericht der Schweizer Zeitung.