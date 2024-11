Ostumfahrung stößt weiter auf nur wenig Gegenliebe

Projekt laut Grünen „sinnlos“

Ein Ansatz, mit dem SP, VP und Grüne wie schon 2021, als man sich in einem gemeinsamen Gemeinderatsantrag gegen die Transitautobahn entschied, so gar nichts anfangen können. Wenngleich sich SP und VP in erster Linie an der geplanten Trasse stoßen, hat sich für Klimastadträtin Eva Schobesberger nichts geändert an der laut ihr „Sinnlosigkeit“ des Projekts: „Keine Stadt und keine Gemeinde will noch mehr Lärm und Abgase vor der eigenen Haustür.“ Auch in Steyregg und Engerwitzdorf hatte man sich ja gegen die Umfahrung positioniert.