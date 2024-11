Grüne: Finger weg von Klimaschutzmaßnahmen

Ausland sei interessiert an rot-weiß-rotem Modell

Es müsse eingespart werden, so Kogler und Begleitschutz, Budgetsprecher Jakob Schwarz. Die Grünen machten klar, dass beim Sparen die Finger von Kürzungen bei Investitionen bei Klimaschutzmaßnahmen gelassen werden müssten. Der Klimabonus, der zuletzt zur Disposition gestellt wurde (u.a. von Tirols ÖVP-Landeschef Anton Mattle, aber auch von manchen Experten) müsse bleiben. Der Klimabonus helfe vor allem den Ärmeren als Ausgleich für die CO2-Bepreisung, die in Zukunft steigen werde. „Länder wie Deutschland, oder Schweden sind interessiert an unserem Modell.“