„Hab’ am Mittwoch mit Sicherheit Schuss gehört“

Wann starb der Doppelmörder Roland Drexler (56) wirklich? Ein Anrainer des Mühlviertler Todeswalds bezweifelt die Vermutungen der Polizei. Denn der Ohrenzeuge ist sich sicher, am Mittwoch, also zwei Tage nach der Bluttat, aus jenem Waldstück einen Schuss gehört zu haben, in dem die Leiche von Drexler am Samstag schließlich gefunden wurde.