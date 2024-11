Vöcklabrucker Betriebsrat zockte seine Kollegen ab

Malversationen in der Kollegenschaft schon länger Thema

Nur: An die Arbeiter der besagten Firma wurden in den vergangenen Jahren keine dieser Prämien mehr ausbezahlt. Der Grund: Der Betriebsratsvorsitzende soll das Geld in die eigene Tasche gesteckt haben. Als der Belegschaftsvertreter in Pension ging und an seinen Nachfolger übergab, wurde dieser stutzig – weil sich auch im Unternehmen, das einen weiteren Standort in Frankenmarkt hat, herumsprach, dass sie nie eine Prämie bekommen hätten.