Behördenversagen? IS-Anhänger (17) „hatte Handy“

IS-Schriftzeichen und Symbole in Zelle

Zuvor gab es einige Anzeichen für seine Wiederholungstat, welche den Zuständigen des Programms der Deradikalisierungsstelle und den Justizbeamten wohl entgangen sein dürfte. In der Zelle des 17-Jährigen in der Justizanstalt Wien-Josefstadt stieß man im März bei einer Durchschau auf IS-Schriftzeichen und -Symbole. Er hatte seine Matratze und den Lattenrost mit dem Glaubensbekenntnis des IS bekritzelt.