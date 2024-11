LIVE ab 21 Uhr: LASK muss gegen Cercle Brügge ran!

Gegen Cercle gelte es, „es auch auf dem Scoreboard sichtbar zu machen“, so Schopp. 7000 Karten waren für das zweite Heimspiel in der Conference League am Mittwoch verkauft. Die Belgier kündigen sich als Kontrahent an, gegen den der LASK dagegenhalten wird müssen. Cercle gilt in Belgien als Pressing-Maschine. Dafür verantwortlich ist mit Muslic ein Wahl-Oberösterreicher.