Bank-Manager über Kritik: „Man gewöhnt sich dran“

Der „Raum Bruckner“ im dritten Stock der Zentrale der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich in Linz: Hier am großen Besprechungstisch hat Heinrich Schaller für das Interview mit der „Krone“ Platz genommen. Vor ihm steht eine Tasse Kaffee, in die er im Laufe des Gesprächs nach und nach zwei Säckchen Zucker leeren wird.