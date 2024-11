„Auf den Bergen geht es zu wie auf den Straßen“

Eine Freundesgruppe stellte ein Gipfelkreuz am Gumsenkogel in Oberösterreich auf, um einen Bergkameraden damit zum 60. Geburtstag zu überraschen. Doch Vandalen haben es einfach abgeflext und entsorgt – am Wochenende soll danach gesucht werden. Der Aufsteller zeigt sich im „Krone“-Gespräch verärgert und traurig.