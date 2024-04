Die Mentalitätsmonster des KAC jagen Matchpucks

Final-Premiere auch für Postma

Auch ein Finalneuling ist KAC-Abwehrchef Paul Postma. Der 205-fache NHL-Crack wurde mit den Rotjacken zwar 2021 Meister, war jedoch verletzt out. „Damals hab ich auf der Tribüne mitgefiebert. Es macht mir jetzt so viel Spaß, wir haben so viel Energie, alle sind topfit!“ So kehrt heute Finn van Ee zurück, spielt in der vierten Sturmlinie. Damit sollen die ersten Matchpucks her!