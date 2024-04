Das Duell der Super-„Hexer“ von KAC und Salzburg

Hundertpfund fuhr mit

Kapitän Thomas Hundertpfund ging KAC im ersten Finalspiel gegen Salzburg extrem ab! Der 34-Jährige hatte sich im Abschlusstraining am Vormittag einen Nerv eingeklemmt – schwerer „Hexenschuss“. Es wurde alles probiert, Massagen, Behandlungen – aber sicherheitshalber pausierte „Hundi“. Der Stürmer ist mit nach Salzburg gefahren, will es probieren. Auch das Knie von Sturmtank Matt Fraser bekam beim Check von Ryan Murphy etwas ab – aber auch der Kanadier stieg in den Bus ein, will in Spiel zwei durchbeißen.