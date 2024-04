KAC-Ass Haudum ist genervt von Salzburgs Schwalben

„Red Bull verleiht Flügel“, lautet ein bekannter Slogan des österreichischen Getränkeherstellers, der ja Hauptsponsor und Namensgeber von Eishockey-Klub Red Bull Salzburg ist. Einige Cracks nehmen dieses Motto scheinbar zu ernst. „Es ist beschämend, dass die Salzburger mit Schwalben Fouls vortäuschen und so versuchen, die Schiris zu beeinflussen“, spricht KAC-Ass Lukas Haudum die Versuche von Meyer, Rymsha und Co. an. „So etwas hat im Eishockey überhaupt nichts verloren.“ Er weiß aber auch, dass die Rotjacken disziplinierter werden müssen – sieben zweiminütige Strafen in Salzburg waren zu viel: „Wir müssen die Strafbank vermeiden.“