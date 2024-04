Mehrere Polizeieinsätze wegen Messerattacken

Heftige Attacke in Simmering

In Simmering attackierte ein Unbekannter gegen 22.45 Uhr einen 29-Jährigen nach einer heftigen Auseinandersetzung mit einem Faustschlag und ergriff daraufhin die Flucht. Als er mit einem Messer wieder zurückkehrte, verletzte er den 29-Jährigen an der Hand und am Bein. Seit dem fehlt von ihm jede Spur.