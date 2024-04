Attacke in Wien: Frau sticht Mann Messer ins Bein

Mann nach Angriff ins Spital gebracht

Der 37-Jährige wurde umgehend durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht. „Es bestand keine Lebensgefahr“, versichert Polizeisprecher Mattias Schuster am Dienstag. Auch die Tatverdächtige (41) konnte am Einsatzort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Frau erhielt ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.