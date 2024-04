Hobby-Schützen sorgten in Lustenau für Panik

Gegen 18 Uhr ging in der Landesleitzentrale Bregenz ein Anruf ein, wonach in Lustenau im Kreuzungsbereich Montfortstraße/Rheindorfstraße zwei Personen mit Schusswaffen hantieren würden - es könne sich aber auch nur um Spielzeugwaffen handeln, so der Zeuge. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten tatsächlich am besagten Ort zwei Männer mit Waffen angetroffen werden.