Trump scheitert erneut bei Verzögerung von Prozess

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat vor Gericht erneut eine Schlappe erlitten. Ein New Yorker Berufungsgericht lehnte am Mittwoch einen weiteren Antrag Trumps ab, seinen für den 15. April terminierten Strafprozess wegen Schweigegeldzahlungen an eine Porno-Darstellerin zu verschieben. Damit scheiterte Trumps dritter Versuch in dieser Woche.