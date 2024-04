Deshalb vermietet Ortsvize sein Haus als Bordell

Der Weg für ein zweites Bordell in Kremsmünster in Oberösterreich ist frei! Die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf gab am Mittwoch grünes Licht für ein Etablissement am Gusterberg. Pikant: Das rund 2,5 Kilometer vom Ortskern entfernte Haus gehört FP-Vizebürgermeister Christian Lamprecht.