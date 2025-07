Personalnot und Tag der Wahrheit in Hotel-Branche

Tag der Entscheidung heute, Mittwoch, für die insolvente Alpin Family GmbH. Die Gläubiger geben am Handelsgericht in Wien bekannt, ob sie der Sanierungsquote von 20 Prozent zustimmen. Insgesamt geht es um Schulden in der Höhe von 16 Millionen Euro. Hauptsächlich sind Hotels in Salzburg und Tirol von der Pleite betroffen. In Oberösterreich betreibt das Unternehmen das Triforêt in Hinterstoder und ist mit 50 Prozent auch an der Betriebsgesellschaft des Ende April eröffneten Grand Elisabeth in Bad Ischl beteiligt. Die Errichter und Besitzer des 4-Sterne-Hauses betonten mehrfach, nicht von der Insolvenz betroffen zu sein. Der Betrieb sei gesichert.

Drei Führungskräfte fehlen

Dass Mitarbeiter wegen der Insolvenz bereits gekündigt haben, streitet Investor Herbert Ackerl ebenso entschieden ab. Die Spekulationen darüber lösten die Suche nach einem neuen Generalmanager, Restaurantchef und Leiter des Empfangsbereichs aus. „Den Posten des Hoteldirektors müssen wir aus gesundheitlichen Gründen nachbesetzen, die Rezeptionschefin steigt im Haus weiter auf und der Restaurantmanager will sich neu orientieren.“