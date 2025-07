Mit Notenband aus Holz im Schaufenster der Welt

Was war denn Ihre Grundidee für den Pavillon?

Die EXPO ist wie ein großes Schaufenster in die Welt und da will sich jedes Land von seiner besten Seite zeigen. In Japan kennt man Österreich als Musik-Großmacht. Das Geschenk, das Kaiser Franz Joseph I. einst dem japanischen Tenno gemacht hatte, war ein Bösendorfer Flügel – mitsamt Klavierspieler. Die Spirale zeigt nun auf der Innenseite ein Notenband, das die ersten Takte von Beethovens „Ode an die Freude“ trägt. Die Außenseite zeigt die pure Holzkonstruktion.

Bedienen Sie da nicht einfach nur Klischees von Österreich als Musiknation

Wir nutzen das Klischee quasi als Einstiegshilfe, um dann den Besuchern ein vielfältiges und vielleicht nicht so bekanntes Bild von Österreich zu vermitteln. Denn es gibt in unserem Land ja neben den weltberühmten kulturellen Spitzenleistungen viele innovative „hidden Champions“, die oft nur Fachleuten bekannt sind. So ist Österreich im Bereich des modernen Ingenieurholzbaues international führend.