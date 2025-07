Er fühlte sich „verarscht“, da nahm Ex-Mann Messer

Wegen versuchten zweifachen Mordes muss sich ein 46-Jähriger Dienstag und Donnerstag kommender Woche in Linz vor Gericht verantworten. Am 11. Dezember 2024 soll er seiner Ex-Frau auf einem Parkplatz ein Messer in die Brust gerammt haben. Er hatte sich von ihr „verarscht“ gefühlt. Bereits am 10. Juni habe der Obdachlose im Streit einen anderen derart schwer verletzt, dass auch dieser Vorfall als Mordversuch angeklagt wurde.