22-Jähriger finanzierte sich Leben mit dem Dealen

Ein 22-jähriger Türke aus dem Bezirk Grieskirchen soll zwischen Jänner 2023 und Jänner 2025 an mehrere Abnehmer im Bezirk Grieskirchen ca. 1,3 Kilogramm Kokain und ca. 300 Gramm Marihuana verkauft haben und sich dadurch seinen Lebensstil finanziert haben. Der Beschuldigte konnte am 24. April 2025 in Linz im Bahnhofsbereich festgenommen werden. Eine Hausdurchsuchung beim 22-Jährigen wurde ebenfalls durchgeführt.