Luxus-Immobilien um mehr als zwei Millionen Euro

Laut dem Immobiliennetzwerk Remax wurden im Land ob der Enns zum Beispiel 34 Einfamilienhäuser 2024 als Luxusobjekte gehandelt. Durchschnittspreis: Knappe 1,4 Millionen Euro. Die meisten davon (6) wurden im Bezirk Vöcklabruck im Seengebiet verkauft, gefolgt von Linz-Land mit fünf. Je vier Verkäufe gab es in der Landeshauptstadt, in Braunau sowie in Wels.