Polizeistreife spielte für jungen Raser „Fankurve“

Eine Streife beobachtete am Dienstag gegen 22.45 Uhr einen 19-jährigen Autofahrer, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit am Welser Messegelände herumkurvte. Der 19-Jährige aus Wels wendete sein Fahrzeug und schaltete die gesamte Beleuchtung aus. Nachdem der Wagen zur Gänze unbeleuchtet war, beschleunigte der Mini-Verstappen mit aufheulendem Motor und quietschenden Rädern und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der dortigen 30 km/h-Zone in Richtung Maria-Theresia-Straße.



Dann sah er im Rückspiegel blaues Licht

Nachdem er das Blaulicht der Streife bemerkte, schaltete er die Beleuchtung wieder ein. Bei der im Anschluss durchgeführten Kontrolle bestritt der 19-Jährige sämtliche Übertretungen und verhielt sich völlig uneinsichtig. Sämtliche Anzeigen werden vorgelegt.