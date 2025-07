Verregneter Juli hat Verlierer, aber auch Gewinner

Kurzfristige Buchungen

Der Jumpdome in Linz ist laut Leiter Maximilian Fritz „bummvoll“ und die Villa Sinnenreich in Rohrbach wird doppelt so oft besucht wie im Jahr 2024. Auch Hotelliers sind zufrieden: „Wir bekommen viele kurzfristige Buchungen und Anfragen rein. Das liegt sicherlich am Wetter“, meint Katja Langmaier vom Aigo in Aigen-Schlägl. Großteils unbeeindruckt vom Wetter zeigt man sich hingegen im Zoo Schmiding, wo der Andrang für Juli noch im Durchschnitt liegt. Das zeigt: Auch wenn der Sommer gerade auf Urlaub ist, findet sich immer eine passende Beschäftigung.