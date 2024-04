Causa Ott: Spionageaffäre zieht weite Kreise

Pinke pochen auf neue Sicherheitsstrategie

Die Neos werden in der Sitzung einen Antrag zur Aktualisierung der österreichischen Sicherheitsstrategie einbringen. In der derzeit gültigen Strategie aus dem Jahr 2013 wird Russland noch als wesentlicher und strategischer Partner Österreichs bezeichnet, kritisiert Generalsekretär Douglas Hoyos. Die Regierungsparteien haben sich bisher noch nicht über alle Inhalte einer neuen Strategie einigen können. Dem Vernehmen nach spießt es sich in Fragen der Energiesicherheit.