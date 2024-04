Wenn junge Menschen ihr Herz öffnen

Zum Pitch am Freitag im Alten Hallenbad in Feldkirch wurden schließlich vier Teams zur Endausscheidung geladen. Sie präsentierten jeweils einen zehnminütigen Teaser dessen, was, im Falle des Gewinnes, am 29. November im Pförtnerhaus Feldkirch im Verlauf einer ganzen Stunde gezeigt werden würde. Nach jeder der Kurzvorführungen diskutierten – unter der stets sympathischen Moderation von Andrea Thilo – drei Experten des Konzertmanagements. In diesem Jahr waren es Anja Christine Loosli von den Schlossfestspielen Thun (Schweiz), Marie-Sünje Schade vom Konzerthaus Dortmund und Mathis Huber von der styriarte Graz.