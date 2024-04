45-Jähriger randalierte in Grazer Straßenbahn

Ein Randalierer sorgte am Samstagabend für Chaos in einer Straßenbahn am Weg nach Graz Eggenberg. Er bedrohte mehrere Menschen und ging auch auf den Fahrer los. Die Polizei musste ihn fixieren, weil der 45-Jährige sich nicht mehr beruhigte. Es dürfte wohl Alkohol im Spiel gewesen sein.