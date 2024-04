Nach Tor-Gala: „Sein Weg ist lange nicht zu Ende“

Was für ein Auftritt in der 2. Liga! Vienna-Stürmer Kelvin Boateng drückte dem Spiel mit vier Treffern beim 7:3-Kantersieg gegen St. Pölten seinen Stempel auf. Im Sommer wechselte der 24-Jährige von der Slowakei zu den Blau-Gelben. Der FAC prallt am Sonntag auf die Admira.