Nächster Klub bricht weg: „Macht keinen Sinn mehr“

„Wir haben in letzter Zeit wirklich alle Szenarien durchgespielt. Es macht einfach keinen Sinn mehr.“ So gibt Bernhard Oliva, Manager der Vienna Timberwolves, gegenüber der „Krone“ den Rückzug aus der Basketball-Superliga bekannt. Der Grund für das freiwillige Aus (sportlich hatte man es geschafft) nach sechs Jahren im Oberhaus? „Wir warten immer noch auf einen Großteil des Geldes unseres Hauptsponsors für die abgelaufene Saison. Ich bin aber sehr skeptisch, ob da überhaupt noch was kommt.“