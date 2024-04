Goldpreis erreicht neuen Rekord

Simbabwes Zentralbank hat am Freitag aufgrund der hohen Inflation eine neue Währung eingeführt und diese vor allem an Gold, aber auch andere Edelmetalle und Fremdwährungen gekoppelt. Zimbabwe Gold, kurz ZiG, heißt die neue Währung. Die Wirtschaft in dem Land, in dem 17 Millionen Menschen leben, strauchelt seit Dekaden.