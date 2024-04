Tägliche „Explosion“ | „Schräger“ Deal

Konferenzgeflüster bei der „Krone“: Na, was wird Rainer Fleckl heute wieder in der Causa Benko liefern? Am Vormittag bleibt das meist noch ein verschleiertes Geheimnis, höchstens eine Andeutung bekommen die Konferenzteilnehmer zu hören. Am Nachmittag dann die – beinahe tägliche – „Explosion“: Der mit allen Wassern gewaschene Investigativjournalist hat wieder einmal Neuigkeiten, über die sich nach Veröffentlichung die Kollegenschaft in den anderen Medienhäusern hermachen wird… Was hat unser Kollege gestern zutage gefördert, nachdem er in dieser Woche unter anderem schon über den Goldschatz René Benkos berichtet hat und über die stolzen Beträge, die Ex-SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer noch aus dem damals bereits mit schwerer Schlagseite sinkenden Benko-Tanker kassiert hat? Der Kollege hat natürlich „geliefert“!