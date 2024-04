Geld, Gold, Gardasee: Benkos Geheimschatz in Vaduz

Die Schließfächer im Fürstentum

„Krone“ und „News“ sind in den letzten Monaten der Spur des Geldes gefolgt. Benkos letzter Tresor steht demnach im diskreten Fürstentum Liechtenstein. Während die Familie Benko Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck mittlerweile bankrott ist, sind in der INGBE-Stiftung noch beträchtliche finanzielle Mittel gebunkert. Stand Sommer 2022 lagert in den Tresoren der Stiftung Gold im Wert von 45 Millionen Euro. Dazu kommen drei Millionen Schweizer Franken und zwei Millionen US-Dollar an Bargeld in diversen Schließfächern, verteilt auf drei Banken. Und seit kurzem gehören der Stiftung die sechs Traumvillen am Gardasee.