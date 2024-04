So kassierten Gusenbauer & Co. vor Signa-Crash

Verschiebungen in die Laura-Sphäre

Millionenverschiebungen in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe dürften in Benkos Firmenreich der Finsternis keine Seltenheit gewesen sein: Etwas mehr als 50 Millionen könnten laut Recherchen etwa von der Signa-Gruppe in Richtung der Laura Privatstiftung der Benkos abgeflossen sein. Dazu kommen knapp 200 Millionen Euro an eine Laura Holding und gut 120 Millionen an eine Laura Finance Holding. Wäre Benko in seinem Signa-Konstrukt tatsächlich faktischer Geschäftsführer gewesen, könnte er für zahlreiche dubiose Transaktionen persönlich zur Rechenschaft gezogen werden.