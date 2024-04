Wien im Klima-Wettlauf mit der Hitze

Hitzeaktionsplan muss nachgeschärft werden

Allein seit vorigem Sommer seien in der Reinprechtsdorfer Straße, der Schleifgasse in Floridsdorf, der Schulgasse in Währing und der Servitengasse am Alsergrund insgesamt 96 Bäume gepflanzt und an die 1300 Quadratmeter Grünfläche gewonnen worden, wird im Büro von Sima betont. Dass dem Rathaus bewusst ist, dass sich die Stadt zusehends aufheizt, lässt sich auch an der Änderung der Bepflanzung ablesen: Inzwischen werden überall, wo das möglich ist, bereits ausgewachsene Bäume gepflanzt.