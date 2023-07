Hitze-Teufelskreis: Die Stadt kühlt nicht mehr aus

Temperaturrekorde untertags sind nicht alles

Meteorologen rechnen in „Klimanormalperioden“ von jeweils 30 Jahren. Blickt man an den Beginn der vorvergangenen Periode, in das Jahr 1961, scheint auf den ersten Blick alles gar nicht so schlimm: Auch damals betrug die höchste gemessene Temperatur 33,7 Grad Celsius. Die Absenkung der Temperatur in der Nacht lag jedoch bei 10,6 Grad (siehe Grafik rechts), der Organismus konnte sich erholen.