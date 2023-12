Zwei Milliarden Liter Wasser gegen Wiens Durst

Gebunkertes Hochquellwasser

Künftig soll vor allem der gigantische Wasserbehälter in Neusiedl am Steinfeld, schon jetzt einer der größten Europas, wachsen: Statt jetzt 600 Millionen Liter sollen zusätzliche Kammern das Fassungsvermögen bis zum Jahr 2036 auf eine Milliarde Liter erhöhen - gespeist vom Hochquellenwasser aus den niederösterreichischen Alpen, das seit der Eröffnung der Wiener Hochquellenwasserleitung ohne Einsatz von Pumpen in die Speicher fließt.