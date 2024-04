Wie kann die Politik kriminelle Kinder verhindern?

Neos wollen „konkrete Auskunft“

Die Neos thematisieren die bedenkliche Entwicklung in der heutigen Landtagssitzung in einer mündlichen Anfrage an Jugendschutzlandesrat Michael Lindner (SPÖ). Ihnen geht es vor allem um die nicht strafmündige Gruppe der unter 14-Jährigen. Man wolle „konkrete Zahlen und Auskunft darüber, wie sich die Kinder- und Jugendkriminalität in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat und welche Maßnahmen ergriffen werden, um minderjährige Straftäterinnen und -täter sowie deren Eltern in die Verantwortung zu nehmen“, sagt Neos-Jugendsprecherin Julia Bammer im Vorfeld gegenüber der „Krone“.