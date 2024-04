Junge Straftäter im Visier von neuer Einsatzgruppe

Es ist eine direkte Folge der Unruhen durch Jugendbanden im Wiener Stadtteil Favoriten: Im Auftrag des Innenministers wurden auch in den Bundesländern Einsatzgruppen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) gebildet. In Oberösterreich ist diese neue Einheit in Zusammenarbeit mit der seit 2005 bewährten Gruppe der Jugend-Kontaktbeamten (JUKOB) aktiv.

Besonders viele Delikte in Linz

„Die EJK ist bei uns im Landeskriminalamt angesiedelt. Es handelt sich um drei Beamte aus der bestehenden Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, die mit den sieben Ermittlern der Linzer JUKOB eng zusammenarbeiten. Das auch deshalb, weil die Straftaten durch Jugendliche vor allem in Linz passieren“, sagt Gottfried Mitterlehner, Chef des LKA OÖ.