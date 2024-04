Alpen-Experte sieht Wasserversorgung in Gefahr

Starkregen, Muren, Lawinen – die Alpen sendeten in den vergangenen Monaten einen bitteren Vorgeschmack auf die Zukunft in den Bergen. „Da die Sonneneinstrahlung in der Höhe überproportional ansteigt, ist die Erwärmung deutlich intensiver als im Flachland“, weiß Alpen-Experte Werner Bätzing, der vor den klimabedingten Katastrophen in den Alpen warnt. „Die Alpen stehen als hoch aufragendes Gebirge quer zur Windrichtung, stellen somit ein Hindernis für Winde dar.“ Während Winde im Flachland keine so große Bedeutung haben, leidet die Natur in den Bergern stark darunter. „Die Winde werden noch viel intensiver werden“, so Bätzing.