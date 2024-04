Älteres Ehepaar um Kaffee gebeten, dann ausgeraubt

Schamloser geht es wohl kaum: Drei bisher unbekannte Personen suchten am Mittwoch das Haus eines betagten Ehepaares in Ried im Traunkreis (OÖ) auf und baten um eine Tasse Kaffee. Während die gutmütige Pensionistin das Getränk zubereitete, machten sich die Kriminellen an ihren Habseligkeiten zu schaffen.