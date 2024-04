„Praterstrasse“ bekommt neue Highball-Bar

Bar-Experte Daniel Schober will mit der neuen Bar einen Kontrapunkt zu den zahlreichen Wiener American Bars setzen. Highballs stehen hier Fokus: Nach dem Highball Prinzip werden die Drinks von den Barkeepern immer im Glas aufgebaut und mit einem Sparkling Filler getopped. Anstatt der Zitruscheibe, wird mit Trockenfrüchten garniert. Diese dienen in schönen Glasgefäßen am Tresen als Bar Deko und im Drink als besonders schicke Garnitur.