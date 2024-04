Auf Bella Italia folgen 2025 Schmerz und Wunder

Maria Callas tat es 1947 in Verona, nun war es Anna Netrebko in Salzburg. Beide Operndiven debütierten als Straßensängerin Gioconda in der gleichnamigen Oper von Amilcare Ponchielli. Sie gilt als eine der schwierigst aufzuführenden und zu besetzenden Opern der Klassikwelt. Vor 77 Jahren sang Callas in der Arena von Verona erstmals in die Gioconda und erlangte Weltruhm. Netrebko, die bereits eine vergleichbare Art der Berühmtheit hat, feierte in dieser Rolle zu Ostern ihr Salzburg-Comeback.