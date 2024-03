Umjubelt: Superstar Netrebko ist wieder da

So großartig das Programm des Auftaktwochenendes auch daher kam, am Ende interessierte alle nur die eine Frage: wird die Netrebko ein großes Comeback an der Salzach feiern, oder nicht? Die Antwort lautet laut und deutlich: „Ja!“ Der russisch-österreichischen Sängerin wurde mangelnde Distanzierung vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vorgeworfen, was sie zuletzt an vielen internationalen Häusern zur persona non grata machte. Schon bei der Programmankündigung im vergangenen Jahr hagelte es mit ihrem Engagement Kritik für Bachler. Doch daran erinnerte am Premierenwochenende nichts mehr, zumindest fast. Ein paar einzelne Demonstranten hatten sich am Samstag vor das Festspielhaus gestellt, Plakate hochgehalten und „no Netrebko“ gerufen, was im strömenden Regen und dem Andrang auf die ausverkaufte Vorstellung schnell unterging. Kurz nach ihrem ersten Auftritt auf der Bühne war klar: Anna ist zurück. Die Diva kennt ihr Publikum nach wie vor genau, weiß wie sie es mit Spielfreude und starkem Ausdruck um den Finger wickeln kann und wie man sich einen mit Bravos gespickten Zwischenapplaus abholt. Das war ohne Zweifel mehr als gerechtfertigt, denn egal wie man zu Netrebko als Person steht, sie ist eine der herausragendsten Sängerinnen unserer Zeit. Die Rolle der Gioconda genoss sie wie ein warmes Schaumbad, in das sich die Diva mit ihrer mittlerweile großen Stimme anmutig hineinlegen konnte. Ihre volle und samtige Mittellage konnte sie dabei perfekt ausspielen.