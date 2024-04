Es läuft gut

Die Festspiele sind ein sensibles Biotop mit empfindlichen Alphatieren. Da können personelle Fehlentscheidungen zu üblen Folgen führen. Es liegt nun an der Politik, die als Künstler nicht immer einfachen Menschen zu schützen. Oft vor sich selbst. Und vor den Intriganten aus der zweiten und dritten Reihe. Die entwickeln in Phasen des Umbruchs oft eine perverse Lust an der Zerstörung des gut Funktionierenden.