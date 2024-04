Die Rheindörfler als Wiederholungstäter

Ein 0:0 zum Verzweifeln. Aber es kam letztlich nicht unerwartet. Der Altacher Auftritt in Wolfsberg – nach dem Motorschaden beim Bus bei der Anfahrt zum Stadion – war ein guter, der nicht belohnt wurde. Ein Phänomen, das die Rheindörfler nun schon seit der 1:2-Heimniederlage gegen Sturm Graz im Herbst in vielen, in zu vielen Spielen begleitet.